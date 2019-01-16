"Ненастоящий поляк". За что убили мэра Гданьска

53-летний мэр Гданьска Павел Адамович 20 лет занимал свою должность и был популярным городским главой. Он представлял оппозиционную партию Гражданская платформа. В последнее время стал объектом ненависти политических оппонентов и лояльных к власти медиа. Летом прошлого года радикалы провозгласили ему "Акт политической смерти", где назвали его "ненастоящим поляком, благосклонным к другим нациям".





LIGA.net. Убийство мэра, считает украинский историк Александр Зинченко, стало следствием роста ненависти к либеральным ценностям у части общества. Теперь же имеющийся раскол усугубится перед парламентскими выборами. Как это произошло и что теперь изменится в Польше коротко в материале





С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Нападение было совершено 13-го января во время благотворительного концерта. 27-летний мужчина беспрепятственно попал на сцену и нанес чиновнику три удара ножом. Ранения пришлись в область сердца, брюшной полости и диафрагмы. После атаки, мэра в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.





После нанесения ударов преступник остался на сцене, поднимал руки и выкрикивал со сцены, что он отомстил Адамовичу за "несправедливый приговор", по которому он отсидел пять лет в заключении, когда партия Адамовича возглавляла правительство. "Убийца был счастлив от содеянного. Он не выглядел агрессивным нападавшим", - говорит представитель полиции.





КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Операция по спасению градоначальника длилась около пяти часов. Потерпевшему перелили 22 литра донорской крови, но это не помогло - Адамович скончался. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда взяли под контроль расследование инцидента. Первые лица лично информировали о состоянии Адамовича.





Позже полиция установила, что нападавший попал на мероприятие как представитель прессы. Им оказался ранее судимый грабитель банков Стефан Уилмонт. Ранее суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за кражу 15 тысяч злотых (около четырех тысяч долларов).





Момент нападения зафиксировали несколько очевидцев. Соответствующие ролики попали в сеть. Охрана только через несколько минут повалила убийцу и прервала его выкрики. Полиция продолжает расследование и хочет понять, как убийца смог так близко подойти к мэру. Также проводится экспертиза психического состояния убийцы.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Пока нет доказательств о связях убийцы с политическими движениями. Данные его психической экспертизы не обнародовались. Расследование должно установить истинные мотивы злоумышленника.





Какой вывод можно сделать уже: убийство видного представителя оппозиционной партии усилит раскол польского общества. По мнению международника Евгения Магды, поляки четко делятся на сторонников правых консерваторов из партии Право и справедливость и либерально настроенных граждан, ориентированных на Гражданскую платформу. По его словам, четкое расслоение продемонстрировали недавние местные выборы. "Что может произойти за девять месяцев до парламентских выборов еще неясно", - говорит Магда.





Украинский историк Александр Зинченко добавляет, что в Польше вырос уровень ненависти и вербального насилия в последние несколько лет. "Рано или поздно вербальное насилие должно было превратиться в насилие физическое", - утверждает он. Перед нападением на мэра Адамовича в Польше было достаточно преступлений на почве насилия против "иных". По его словам, в польской истории уже была подобная история - убийство первого президента Польши Габриэля Нарутовича. Оба убийства были мотивированы ненавистью к либерализму.





Зинченко также утверждает, что убийство Адамовича плохо скажется на украинско-польских отношениях. Польша для Украины - стратегический союзник в Европе. "Наша страна заинтересована в сильной, а не ослабленной внутренним конфликтом Польше. Слабая Польша с расколотым мировоззренчески обществом - это худший вариант для Украины", - считает историк.



