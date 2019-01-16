Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе

Аграрная отрасль республики должна значительно увеличить результаты работы. Такая задача поставлена на республиканском семинаре, который прошел на базе сельскохозяйственных организаций Кореличского района.







В нем приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Михаил Русый, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместители председателей облисполкомов, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов.



Участники семинара посетили ряд объектов района.









– Хозяйства района могут существенно сэкономить на обслуживании доильных залов, ремонте сельскохозяйственной техники, пользуясь услугами сельхозтехники. И эту возможность надо использовать, – отметил Леонид Заяц при посещении Кореличской сельхозтехники. Было отмечено, что это предприятие работает прибыльно, наращивая объем производства продукции, работ и услуг.



МТФ «Долматовщина» КСУП «Луки-Агро» по итогам прошлого года показала хорошие результаты: удой на одну условную корову по сравнению с 2017 годом вырос и составил 7720 килограммов молока. Для увеличения сохранности телят здесь приобретен реаниматор для новорожденного молодняка.













– КСУП «Луки-Агро» – хозяйство-середняк в Гродненской области, но оно является примером для многих сельхозпредприятий республики, которым необходимо еще немало потрудиться, чтобы достичь такого уровня, – подчеркнул Михаил Русый. –Строгое соблюдение регламента и ответственный подход каждого работника МТФ «Долматовщина» к выполнению своих служебных обязанностей дает положительный результат.

















При посещении Кореличского льнозавода участники мероприятия смогли ознакомиться с производственными процессами и техническим парком предприятия. Для хранения техники здесь выделено отдельное помещение. Все машины и агрегаты находятся в исправном состоянии и готовы к весенним полевым работам. Решены и вопросы обеспечения качественными семенами льна.



Вице-премьер Михаил Русый акцентировал внимание на основной задаче, которую предстоит решить в республике: льнозаводы необходимо обеспечить достаточным количеством отечественного сырья высокого качества.



– Только четкое следование технологическим процессам на всех этапах позволит гарантированно рассчитывать на высокий результат, даже несмотря на погодные условия. Важно не только обеспечить госзаказ. Мощности модернизированных льнозаводов необходимо загрузить, – подчеркнул Михаил Русый.









В конференц-зале Мирского замка состоялось заседание коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Заместители председателей облисполкомов, курирующие вопросы сельского хозяйства, отчитались о состоянии дел в аграрной отрасли, подготовке техники в весенним полевым работам, обеспечении хозяйств минеральными удобрениями. Рассмотрены вопросы финансового оздоровления сельхозорганизаций в рамках реализации Указов № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».









Как отметил Леонид Заяц, ушедший год выдался трудным. Однако заложены неплохие в качественном и количественном отношении травяные корма. Положение дел в растениеводстве не должно сказаться на производстве животноводческой продукции. Необходимо все делать для того, чтобы не только удержать его на нынешнем уровне, но и увеличить.



– Программу по производству сельскохозяйственной продукции необходимо выполнить. По итогам 2019 года во всех категориях хозяйств запланирован темп роста производства на уровне 105 процентов. Состояние дел будем анализировать ежемесячно. У нас нет опасений за Гродненскую, Брестскую области, а вот остальным необходимо значительно прибавить, чтобы выполнить прогнозные показатели, доведенные на пятилетку, – подытожил Леонид Заяц.



