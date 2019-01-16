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Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе

17.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Аграрная отрасль республики должна значительно увеличить результаты работы.  Такая задача поставлена на республиканском семинаре, который прошел на базе сельскохозяйственных организаций Кореличского района. 



В нем приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Михаил Русый, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместители председателей облисполкомов, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. 

Участники семинара посетили ряд объектов района. 

Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 

– Хозяйства района могут существенно сэкономить на обслуживании доильных залов, ремонте сельскохозяйственной техники, пользуясь услугами сельхозтехники. И эту возможность надо использовать, – отметил Леонид Заяц при посещении Кореличской сельхозтехники. Было отмечено, что  это предприятие работает прибыльно, наращивая объем производства продукции, работ и услуг. 

МТФ «Долматовщина» КСУП «Луки-Агро» по итогам прошлого года показала хорошие результаты: удой на одну условную корову по сравнению с 2017 годом вырос и составил 7720 килограммов молока. Для увеличения сохранности телят здесь приобретен реаниматор для новорожденного молодняка. 

Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 
Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 

– КСУП «Луки-Агро» – хозяйство-середняк в Гродненской области, но оно является примером для многих сельхозпредприятий республики, которым необходимо еще немало потрудиться, чтобы достичь такого уровня, – подчеркнул Михаил Русый. –Строгое соблюдение регламента и ответственный подход каждого работника МТФ «Долматовщина»  к выполнению своих служебных обязанностей дает положительный результат. 

Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 
Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 
Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 

При посещении Кореличского льнозавода участники мероприятия смогли ознакомиться с производственными процессами и техническим парком предприятия. Для хранения техники здесь выделено отдельное помещение. Все машины и агрегаты находятся в исправном состоянии и готовы к весенним полевым работам. Решены и вопросы обеспечения качественными семенами льна. 

Вице-премьер Михаил Русый акцентировал внимание на основной задаче, которую предстоит решить в республике: льнозаводы необходимо обеспечить достаточным количеством отечественного сырья высокого качества. 

 Только четкое следование технологическим процессам на всех этапах позволит гарантированно рассчитывать на высокий результат, даже несмотря на погодные условия. Важно не только обеспечить госзаказ. Мощности модернизированных льнозаводов необходимо загрузить, – подчеркнул Михаил Русый. 

Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 

В конференц-зале Мирского замка состоялось заседание коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Заместители председателей облисполкомов, курирующие вопросы сельского хозяйства, отчитались о состоянии дел в аграрной отрасли, подготовке техники в весенним полевым работам, обеспечении хозяйств минеральными удобрениями.  Рассмотрены вопросы  финансового оздоровления сельхозорганизаций в рамках реализации Указов № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». 

Задачи для аграриев: прибавка, объемы, качество. Республиканский семинар прошел в Кореличском районе
 

Как отметил Леонид Заяц, ушедший год выдался трудным. Однако заложены неплохие в качественном и количественном отношении травяные корма. Положение дел в растениеводстве не должно сказаться на производстве животноводческой продукции. Необходимо все делать для того, чтобы не только удержать его на нынешнем уровне, но и увеличить.  

 Программу по производству сельскохозяйственной продукции необходимо выполнить. По итогам 2019 года во всех категориях хозяйств запланирован темп роста производства на уровне 105 процентов. Состояние дел будем анализировать ежемесячно. У нас нет опасений за Гродненскую, Брестскую области, а вот остальным необходимо значительно прибавить, чтобы выполнить прогнозные показатели, доведенные на пятилетку, – подытожил Леонид Заяц. 

 

 
 
 
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Аграрная отрасль республики должна значительно увеличить результаты работы. Такая задача поставлена на республиканском семинаре, который прошел на базе...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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