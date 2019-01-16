2-летняя кроха выпала из авто, мать даже не заметила этого





Видео: facebook/Chad Cheddar Mock





Спасителем малышки, оказавшейся на дороге в Манкейто, США, стал Чед Мок. Позже он рассказал об инциденте, который попал на его видеорегистратор, в "Фейсбуке".





Страшное видео быстро стало вирусным, набрав более 800 тыс. просмотров. На его кадрах видно, как из едущей перед Чедом машины на асфальт падает ребёнок в детском кресле, пишет foxnews.com. При этом автомобиль притормаживает на светофоре, дверь закрывается, и он уезжает.







