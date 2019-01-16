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Фотофакт: президент Зимбабве прошёлся по Минску в шапке-ушанке

17.01.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва в рамках официального визита возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: Минск-Новости.

В свою очередь БелТА сообщает, что готовится соглашение о взаимном признании Беларусью и Зимбабве документов об образовании. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.



 
Теги: Минск
 
 
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Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва в рамках официального визита возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент агентства...
 
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