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Фотофакт: президент Зимбабве прошёлся по Минску в шапке-ушанке
Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва в рамках официального визита возложил венок к монументу Победы в Минске,
Фото: Минск-Новости.
В свою очередь БелТА
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Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва в рамках официального визита возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент агентства...
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