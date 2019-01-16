В Минске разыскивают мужчину, который в подъезде ограбил 79-летнюю пенсионерку





Фото: guvd.gov.by





Днем 15 января мужчина пошел за пенсионеркой от магазина «Рублёвский» на Якубова, 14 и зашел следом за ней в подъезд на Плеханова, 119. В подъезде он похитил у 79-летней минчанки кошелек с 30 рублями, а также пенсионное удостоверение.





Оказать сопротивление женщина побоялась.





Теперь мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 («Грабеж»).





Если вы узнали мужчину на фото, вас просят сообщить по телефонам 8(044) 776−40−86, 8(029) 614−52−32 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.



