|
В Минске разыскивают мужчину, который в подъезде ограбил 79-летнюю пенсионерку
В Минске разыскивают мужчину, который в подъезде ограбил пенсионерку. Подробности
Фото: guvd.gov.by
Днем 15 января мужчина пошел за пенсионеркой от магазина «Рублёвский» на Якубова, 14 и зашел следом за ней в подъезд на Плеханова, 119. В подъезде он похитил у 79-летней минчанки кошелек с 30 рублями, а также пенсионное удостоверение.
Оказать сопротивление женщина побоялась.
Теперь мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 («Грабеж»).
Если вы узнали мужчину на фото, вас просят сообщить по телефонам 8(044) 776−40−86, 8(029) 614−52−32 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разыскивают мужчину, который в подъезде ограбил пенсионерку. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)