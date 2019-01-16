20-летний пинчанин обвиняется по пяти статьям уголовного кодекса. В том числе и в убийстве

Ему вменяются распространение порнографии, разжигание расовой вражды или розни, хулиганство, убийство беременной женщины с особой жестокостью из соображений расовой вражды и покушение на ее мужа.





Обвиняемый ранее судим не был, проблем с законом не имел. В его послужном списке лишь привлечение к административной ответственности за безбилетный проезд. Пинская школа и кобринский колледж, где он учился до задержания, характеризуют его положительно.





В своей заключительной речи гособвинитель отметила, что считает вину молодого человека доказанной по всем статьям. При этом прокурор сомневается в искренности обвиняемого, который признал свою вину полностью. Ранее в суде была озвучена аудиозапись его разговора с сокамерниками в кобринском изоляторе временного содержания. На ней парень рассказывал об убийстве, отмечая, что не жалеет о том, что сделал.





Обвинение запросило для него 24 года лишения свободы в колонии усиленного режима.





Потерпевший муж убитой кобринчанки в своем выступлении попросил наказать обвиняемого «по всей строгости закона»:





— Высокий суд, вы сами знаете, что я пережил и что я потерял. Не только я. И родные и близкие Снежаны. Дочь ее осталась сиротой, а ее мама осталась без дочери.





Защита с позицией прокуратуры не согласилась. Адвокат обвиняемого сообщил, что считает вину Андрея в хулиганстве доказанной не в полном объеме. Также защита попросила исключить из обвинения один эпизод о распространении порнографических материалов, так как на момент совершения преступления он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.





Кроме того, защитник отметил, что по статье за разжигание розни не было установлено объективных обстоятельств, что обвиняемый, размещая на своей странице в соцсети экстремистские материалы, имел умысел на совершение преступления:





— Я полагаю, что сам факт наличия на странице обвиняемого таких материалов не является основанием для констатации его вины в совершении умышленных активных действий, направленных на разжигание расовой или национальной розни. При таких обстоятельствах прошу по данному пункту обвинения его оправдать.





Что касается обвинений в убийстве беременной и покушении на ее мужа, адвокат подчеркнул, что его подопечный признал свою вину в полном объеме. Однако попросил вычеркнуть из обвинения, что преступление он совершил с особой жестокостью:





— Та скоротечность, та быстрота, с которой он совершал свои действия (наносил своей жертве удары ножом. — TUT.BY) не могут свидетельствовать о том, что, нанося часть ударов, он преследовал цель причинить особые страдания и мучения в отношении погибшей.





Также защита попросила принять во внимание тот факт, что обвиняемый написал явку с повинной.





Рассмотрение уголовного дела продолжится 24 января.





Напомним, по версии обвинения, преступление пинчанин совершил по мотивам национальной вражды или розни. Супруги, на которых он напал с ножом, — представители цыганской этнической группы.





Согласно фабуле обвинения, обвиняемый — приверженец неонацистской, фашистской, расистской, националистической идеологии. Своими идеями он делился через страницу в соцсетях, которую вел под вымышленными именем и фамилией. Там он размещал фотографии и видеоролики антисемитского, ксенофобского, антихристианского содержания, а также размещал выдержки из тематических публикаций. Среди прочего следователи нашли в его аккаунте и материалы порнографического содержания.





«Положительный неоязычник». Что известно о 19-летнем подозреваемом в убийстве беременной в Кобрине





Обвинение придерживается версии, что радикальное мировоззрение пинчанина и стало мотивом для нападения на супружескую пару в Кобрине. Вечером 11 февраля он гулял с ножом по городу, выискивая лиц цыганской национальности. Около 20.30 он заметил на улице Пролетарской 31-летнюю беременную женщину и ее 39-летнего мужа. В результате нападения женщина получила многочисленные ножевые ранения и погибла. Ее супруга спасли медики.





Во время расследования уголовного дела также нашлись еще два потерпевших от действий обвиняемого. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест — Лунинец он поставил подножку 17-летней девушке цыганской национальности и нанес несколько ударов ее брату.





Обвиняемый в суде давать показания отказался, но на первом заседании огласил свое обращение:





«Свою вину я признаю в полном объеме и без каких-либо исключений, — зачитал с листа Андрей Борзенко. — Я полностью осознал всю тяжесть и гнусность своих действий. Причиной, послужившей совершению мной столь тяжких злодеяний, явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети Интернет вредоносную информацию, рассчитанную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков. (…) Я не прошу у всех вас прощения и не взываю к снисхождению только по одной причине — я этого не заслуживаю».



