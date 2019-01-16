Пациент умирал от алкогольного отравления, и врачи спасли его 15 банками пива

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48-летнего мужчину без сознания доставили в больницу с сильнейшим алкогольным отравлением. Врачам пришлось бороться за его жизнь. И их подход, возможно, вас удивит. Медики были вынуждены влить в парня 15 банок пива. И этому, конечно, есть объяснение.





Врачам нужно было замедлить выработку отравляющих веществ, которые получаются при распаде метанола. Уровень последнего в крови пострадавшего был превышен в 1119 раз. Судя по всему, мужчина пил некачественный алкоголь, в который добавили опасный метиловый спирт.





По словам одного из врачей, в алкоголе может быть два вида спирта: этанол и метанол. И человеческая печень сначала расщепляет первый. Поэтому они решили ввести пациенту в организм пиво, чтобы отвлечь печень от метанола. Сначала влили три банки сразу, и потом по одной каждый час. Всего потребовалось пять литров. Также всё это время медики делали диализ, удаляя опасные вещества. И мужчину удалось спасти.





пишет Лайф.ру. По словам врача скорой помощи Ханса-Йорга Буша, это довольно необычный метод лечения, хотя теория давно известна. Неважно, какой именно алкоголь с содержанием этилового спирта это будет, главное — быстрее начать терапию,Лайф.ру.





"Терапия 15 банками пива довольно необычна, но хорошо понятна. Возможно, у вьетнамских коллег не было под рукой другого алкоголя".



