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Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент

17.01.2019 17:27 — Разное | Интерфакс  
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент, сообщают европейские СМИ.

"В своем прелестном возрасте ввиду чувства ответственности я решил взять курс на Европу (на участие в выборах - ИФ), где не хватает глубокого мышления о мире", - сказал 82-летний политик, выступая в коммуне Куарту на острове Сардиния.

С.Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия", отметил, что располагает необходимыми знанием и опытом для успешной работы в Европарламенте.

"С моими знаниями, моим опытом и моей способностью убеждать, я думаю, я смогу сыграть важную роль и сделать так, чтобы европейские граждане поняли, чем мы рискуем, удаляясь от западных ценностей", - добавил он.

Еще в сентябре 2018 года экс-премьер Италии заявил, что рассматривает возможность участия в европейских выборах. "Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки", - подчеркнул тогда С.Берлускони.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

 
 
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент, сообщают европейские СМИ. "В своем...
 
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