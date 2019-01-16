ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% - Белстат

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в 2018 году составил в текущих ценах Br121,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП в 2018 году постепенно замедлялся: 5,1% в первом квартале, 4,5% по итогам первого полугодия, 3,7% в январе-сентябре.

Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к предыдущему году составил 111,6%.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен был составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%. Минэкономики оценивал рост ВВП в 2018 году на уровне 3,7%.

Ранее также сообщалось, что миссия МВФ по Беларуси по итогам ежегодных консультаций, которые завершились 15 ноября, снизила оценку роста ВВП с до 3,5-3,7% в 2018 году (в октябрьском World Economic Outlook 4%) и 2,5% в 2019 году (3,1%).

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%. При этом в первом квартале 2019 года ожидается падение темпов роста экономики до 0,6% с учетом высокой базы аналогичного периода 2018 года.