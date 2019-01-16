﻿ ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% - Белстат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% - Белстат

17.01.2019 17:19 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в 2018 году составил в текущих ценах Br121,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП в 2018 году постепенно замедлялся: 5,1% в первом квартале, 4,5% по итогам первого полугодия, 3,7% в январе-сентябре.

Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к предыдущему году составил 111,6%.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен был составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%. Минэкономики оценивал рост ВВП в 2018 году на уровне 3,7%.

Ранее также сообщалось, что миссия МВФ по Беларуси по итогам ежегодных консультаций, которые завершились 15 ноября, снизила оценку роста ВВП с до 3,5-3,7% в 2018 году (в октябрьском World Economic Outlook 4%) и 2,5% в 2019 году (3,1%).

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%. При этом в первом квартале 2019 года ожидается падение темпов роста экономики до 0,6% с учетом высокой базы аналогичного периода 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в 2018 году составил в текущих ценах Br121,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возлюбленные Леонардо Ди Каприо: от ведущей Евровидения до владелицы бренда кормов для собак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика