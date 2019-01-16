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Розничный товарооборот в Беларуси за 2018 год вырос на 8,4%
Розничный товарооборот в Беларуси в 2018 году составил Br44,7 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 8,4%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).
По информации комитета, розничный товарооборот организаций торговли вырос на 10,8% до Br39,9 млрд. На долю предприятий торговли приходится 89,3% розничного товарооборота.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br12,9 против Br11,6 в 2017 году.
В общепите товарооборот в 2018 году составил Br2,4 млрд, увеличившись на 9,4%.
Оптовый товарооборот за 2018 год вырос на 3,1% до Br92,3 млрд.
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Розничный товарооборот в Беларуси в 2018 году составил Br44,7 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 8,4%, говорится в материалах Национального...
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