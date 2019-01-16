Все на продажу. Локон Мерилин Монро можно купить за 16,5 тысяч долларов



фото: rbk.ru

Прядь из 35 волос сохранил личный парикмахер легендарной актрисы.

Основатель проекта Moments in Time Гэри Цимет выставил на продажу прядь из 35 волос легендарной блондинки. Фрагмент шевелюры был срезан во время визита к парикмахеру в 1959 году, пишет РБК .

В описании товара говорится: «Локон помещен в специальную стеклянную рамку. На одной стороне шкатулки закреплена прядь волос Мэрилин Монро. На другой — фотография очаровательной актрисы».

Локон Монро сохранил ее парикмахер Кеннет Баттелл. Он ухаживал за волосами знаменитой блондинки с 1958 по 1962 год и смастерил несколько сувениров из локонов актрисы для самых близких друзей.

Как уточняет Forbes, Цимет в прошлом году «прославился» попыткой продать еще один редкий сувенир — автомобиль, в котором более 20 лет назад были застрелены рэперы Бигги и Тупак. Предприниматель оценил транспортное средство в 750 тысяч долларов.

В настоящее время Цимет продает копию списка Шиндлера, которая принадлежала бухгалтеру Оскара Шиндлера.