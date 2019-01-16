Белорусская компания открыла новое месторождение нефти в России





Дочерняя компания ООО "Белоруснефть-Сибирь" - нефтяная компания "Янгпур" - открыла новое месторождение черного золота в России, сообщили в пресс-службе предприятия.

Месторождение дает 80 тонн в сутки фонтанным способом. По предварительной оценке, общие запасы Богдановского месторождения оцениваются от 200 до 600 тыс. тонн.

Как стало известно, Восточно-Вьюжная структура, где была обнаружена нефть, изначально не входила в планы геологоразведочных работ, но затем их пересмотрели. Одним из факторов стало то, что структура находится близко к производственной инфраструктуре.

При открытии месторождения возникли трудности. Скважина имеет сложную конструкцию, так что пришлось действовать в несколько подходов.