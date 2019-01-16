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Белорусские гастарбайтеры урезали переводы денег на родину. Сколько денег они прислали за 2018 год

17.01.2019 19:18 — Разное | Tut.by  
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше присылать денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в четвертом квартале составили 83 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. В целом за 2018 год гастарбайтеры перечислили на родину 326 миллионов долларов.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для сравнения: в 2017 году белорусы, которые отправились на заработки за границу, прислали на родину почти 373,7 миллиона долларов, в 2016 году — 323,4 миллиона долларов.

В среднем один перевод из-за границы в четвертом квартале этого года составил почти 279 долларов (в третьем — 270 долларов, во втором — 283 доллара, а в первом квартале — 320 долларов). В целом за 2018 год этот показатель составил почти 288 долларов.

За границу белорусы отправили в четвертом квартале почти 45,5 миллиона долларов (в третьем — 45,4 миллиона). В целом за 2018 год эта сумма составила 175 миллионов долларов. Средняя сумма перевода составила за прошлый год 364 доллара (в 2017-м — 350).

В статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, BLIZKO, Contact, Колибри, Faster, Ria Money Transfer (начало предоставления услуг по денежным переводам с 03.09.2018 года).

Напомним, в Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев 2018 года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это на 866 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу отправилось 10 703 белоруса. Это на 3,3 тысячи человек больше, чем в 2016 году. К примеру, в 2011 году за границей трудоустроилось 5522 белоруса.

При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.

 
 
 
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше присылать денег на родину.
 
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Полымя
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Заря над Неманам
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