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Белорусские гастарбайтеры урезали переводы денег на родину. Сколько денег они прислали за 2018 год
Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше присылать денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в четвертом квартале составили 83 миллиона долларов,
Для сравнения: в 2017 году белорусы, которые отправились на заработки за границу, прислали на родину почти 373,7 миллиона долларов, в 2016 году — 323,4 миллиона долларов.
В среднем один перевод из-за границы в четвертом квартале этого года составил почти 279 долларов (в третьем — 270 долларов, во втором — 283 доллара, а в первом квартале — 320 долларов). В целом за 2018 год этот показатель составил почти 288 долларов.
За границу белорусы отправили в четвертом квартале почти 45,5 миллиона долларов (в третьем — 45,4 миллиона). В целом за 2018 год эта сумма составила 175 миллионов долларов. Средняя сумма перевода составила за прошлый год 364 доллара (в 2017-м — 350).
Напомним, в Беларуси
Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу
При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше присылать денег на родину.
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