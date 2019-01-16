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Подростка осудили за нападение с ножом на отца. А отец выпустил об этом книгу

17.01.2019 18:41 — Разное | KYKY  
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Сегодня утром суд приговорил 14-летнего подростка Семена к шести годам воспитательной колонии за то, что он с ножом напал на отца. Сегодня вечером мы узнали, что отец Семена – Дмитрий Тимашков – опубликовал релиз своей книги «Шесть ударов ножом в спину» в ЖЖ. Как раз в день оглашения приговора. 

Дмитрия Тимашкова все знают как Лилькиного папу, человека, который бегает марафоны, занимается инклюзивным туризмом и воспитывает дочь с инвалидностью. Сегодня его узнали, в том числе, как писателя. Предисловие книги звучит так: «Став жертвой нападения собственного сына, я оказался в сложной ситуации […] Лучшее, что я смог сделать – провести частное расследование происшествия, которое длилось три месяца, и написать на его основе детективный роман[…]. 

Перипетии драматического, захватывающего сюжета не дадут читателю скучать, а особый авторский стиль, сочетающий искренность и иронию, глубину исследования и смелость говорить о том, о чем обычно помалкивают, позволит погрузиться в мистическую субстанцию на границе иллюзорного и реального миров, где оживают  ужасы оккультных обрядов в подземелье сатанистов, коллизии официального и частного расследования, атмосфера закрытого судебного процесса, особенности национальной травли, движения души отверженного человека и другие тайные стороны нашумевшей истории». 

Дмитрий написал, что книгу уже можно заказать за 17 или 31 доллар.  

 
 
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Сегодня утром суд приговорил 14-летнего подростка Семена к шести годам воспитательной колонии за то, что он с ножом напал на отца. Сегодня вечером мы узнали, что отец...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
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