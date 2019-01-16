Сегодня утром суд приговорил 14-летнего подростка Семена к шести годам воспитательной колонии за то, что он с ножом напал на отца. Сегодня вечером мы узнали, что отец Семена – Дмитрий Тимашков – опубликовал релиз своей книги «Шесть ударов ножом в спину» в ЖЖ. Как раз в день оглашения приговора.



Дмитрия Тимашкова все знают как Лилькиного папу, человека, который бегает марафоны, занимается инклюзивным туризмом и воспитывает дочь с инвалидностью. Сегодня его узнали, в том числе, как писателя. Предисловие книги звучит так: «Став жертвой нападения собственного сына, я оказался в сложной ситуации […] Лучшее, что я смог сделать – провести частное расследование происшествия, которое длилось три месяца, и написать на его основе детективный роман[…].



Перипетии драматического, захватывающего сюжета не дадут читателю скучать, а особый авторский стиль, сочетающий искренность и иронию, глубину исследования и смелость говорить о том, о чем обычно помалкивают, позволит погрузиться в мистическую субстанцию на границе иллюзорного и реального миров, где оживают ужасы оккультных обрядов в подземелье сатанистов, коллизии официального и частного расследования, атмосфера закрытого судебного процесса, особенности национальной травли, движения души отверженного человека и другие тайные стороны нашумевшей истории».



Дмитрий написал, что книгу уже можно заказать за 17 или 31 доллар.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подростка осудили за нападение с ножом на отца. А отец выпустил об этом книгу Сегодня утром суд приговорил 14-летнего подростка Семена к шести годам воспитательной колонии за то, что он с ножом напал на отца. Сегодня вечером мы узнали, что отец...