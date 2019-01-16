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Невероятно, но факт. Статкевич идет в президенты
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Сегодня, 17 января, появилась невероятная новость: «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть Николая Статкевича в президенты. Это произойдет на следующих выборах в 2020 году. Правда, у Статкевича до 2023 году будет неснятая судимость, но это формальное препятствие,
Статкевич предложил действующему президенту договориться
Как пишет «Еврорадио», единственный человек, с которым бы Николай Статкевич вышел на дебаты – это Александр Лукашенко. Политик говорит, что дебатирует с главой государства заочно, и уже достаточно давно. И по случаю начала своего участия в избирательной кампании, решил сделать обращение к нему обращение: «Давай вырашым праблему мірна! Калі ты хоць нешта думаеш пра краіну, то вяртай сумленныя выбары! Здымай судзімасці з сумленных людзей, і давай сустрэнемся на сумленных выбарах. Беларусы хочуць сапраўдных выбараў, яны ўжо не праглынуць чарговую элегантную перамогу! Давай дамовімся!», – предложил Николай.
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Сегодня, 17 января, появилась невероятная новость: «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть Николая Статкевича в президенты. Это произойдет на...
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