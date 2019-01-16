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Невероятно, но факт. Статкевич идет в президенты

17.01.2019 18:22 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 17 января, появилась невероятная новость: «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть Николая Статкевича в президенты. Это произойдет на следующих выборах в 2020 году. Правда, у Статкевича до 2023 году будет неснятая судимость, но это формальное препятствие, пишет TUT.by. 

«Маё вылучэнне – гэта не столькі пра выбары, гэта ўвогуле пра свабоду Беларусі. Я буду выкарыстоўваць кампанію для дасягнення свабодных выбараў, за правы людзей. Выбарчы кодэкс у нас абсалютна несумленны, у маім выпадку нават супярэчыць Канстытуцыi»,  – заявил Статкевич. Он имел ввиду, что в Конституции нет запрета на участие в президентских выборах для людей с судимостью.  И поэтому добавил: «Фактар маёй судзімасці з’яўляецца адной з апор кампаніі. Мы гэты мінус ператвараем у плюс. Мы будзем патрабаваць права вылучацца кандыдатам для мяне, Андрэя Саннікава, [лідара профсаюза РЭП] Генадзя Федыніча». Уточним, что у всех этих людей есть судимость. 

Статкевич предложил действующему президенту договориться 

Как пишет «Еврорадио», единственный человек, с которым бы Николай Статкевич вышел на дебаты – это Александр Лукашенко. Политик говорит, что дебатирует с главой государства заочно, и уже достаточно давно. И по случаю начала своего участия в избирательной кампании, решил сделать обращение к нему обращение: «Давай вырашым праблему мірна! Калі ты хоць нешта думаеш пра краіну, то вяртай сумленныя выбары! Здымай судзімасці з сумленных людзей, і давай сустрэнемся на сумленных выбарах. Беларусы хочуць сапраўдных выбараў, яны ўжо не праглынуць чарговую элегантную перамогу! Давай дамовімся!», – предложил Николай. 

Реакция социальных сетей на новость о выдвижении Статкевича в президенты  

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 17 января, появилась невероятная новость: «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть Николая Статкевича в президенты. Это произойдет на...
 
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Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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