Невероятно, но факт. Статкевич идет в президенты

Сегодня, 17 января, появилась невероятная новость: «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть Николая Статкевича в президенты. Это произойдет на следующих выборах в 2020 году. Правда, у Статкевича до 2023 году будет неснятая судимость, но это формальное препятствие, пишет TUT.by.



«Маё вылучэнне – гэта не столькі пра выбары, гэта ўвогуле пра свабоду Беларусі. Я буду выкарыстоўваць кампанію для дасягнення свабодных выбараў, за правы людзей. Выбарчы кодэкс у нас абсалютна несумленны, у маім выпадку нават супярэчыць Канстытуцыi», – заявил Статкевич. Он имел ввиду, что в Конституции нет запрета на участие в президентских выборах для людей с судимостью. И поэтому добавил: «Фактар маёй судзімасці з’яўляецца адной з апор кампаніі. Мы гэты мінус ператвараем у плюс. Мы будзем патрабаваць права вылучацца кандыдатам для мяне, Андрэя Саннікава, [лідара профсаюза РЭП] Генадзя Федыніча». Уточним, что у всех этих людей есть судимость.

Статкевич предложил действующему президенту договориться

Как пишет «Еврорадио», единственный человек, с которым бы Николай Статкевич вышел на дебаты – это Александр Лукашенко. Политик говорит, что дебатирует с главой государства заочно, и уже достаточно давно. И по случаю начала своего участия в избирательной кампании, решил сделать обращение к нему обращение: «Давай вырашым праблему мірна! Калі ты хоць нешта думаеш пра краіну, то вяртай сумленныя выбары! Здымай судзімасці з сумленных людзей, і давай сустрэнемся на сумленных выбарах. Беларусы хочуць сапраўдных выбараў, яны ўжо не праглынуць чарговую элегантную перамогу! Давай дамовімся!», – предложил Николай.

Реакция социальных сетей на новость о выдвижении Статкевича в президенты

Человек имеет команду в разы хуже того же ГП и @belarusian , но всеми силами прётся на выборы, предлагая переговоры и мирные перемены. Разве что добавляет какие-то фантомные угрозы, если его не пустят. Чем это кардинально отличается от Короткевич? https://t.co/khL9OvbhF2 — Eduard Palchys (@1863x) 17 января 2019 г.

Статкевич 2015-2018:

- Выборов нет, только байкот!

- Митинги, движ, 'валить режим'

- Все кто не со мной: предатели, агенты, 'концертная оппозиция'



Статкевич 2019: 'Я иду на выборы, Лукашенко - давай договоримся, и мы тут вообще за мирные перемены!'.



Специально для @JustFray . pic.twitter.com/DShJI2LsGW — Eduard Palchys (@1863x) 17 января 2019 г.

Короче, тут Статкевич решил податься в президенты, хоть по закону он и не может. И самое интересное в том, что он предлагает Лукашенко договориться, иначе 'будет хуже'. Кому будет хуже -- не уточняется. https://t.co/otMBYL1lIs — Roman Protasevich (@pr0tez) 17 января 2019 г.