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Минск потратил миллион долларов на светящихся лосей и трактор
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В Минске пятый год подряд появляются огромные световые фигуры животных, тракторов и машин беларуского производства. Весь креатив идет от УП «Мингорсвет», по
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В Минске пятый год подряд появляются огромные световые фигуры животных, тракторов и машин беларуского производства. Весь креатив идет от УП «Мингорсвет», по...
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