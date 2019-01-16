В Минске пятый год подряд появляются огромные световые фигуры животных, тракторов и машин беларуского производства. Весь креатив идет от УП «Мингорсвет», по информации RFRM рассказываем, сколько он стоит.



Предыстория. Первые элементы святящего дизайна появились в 2015 году – это те самые новогодний шары на Октябрьской площади. Затем, в 2016 году, около «Минск-Арены» установили семиметровую композицию «Клюшка с шайбой» и большую арку напротив ГУМа. Следующим был одиннадцатиметровый «Мяч» у Футбольного манежа на проспекте Победителей, «Трактор» на Партизанском проспекте, «Арфа» у Филармонии, «Книга» у Национальной библиотеки и «Клоун» у цирка. И это еще не все: далее в городе появилась «Лошадь с каретой», «Световой бульвар», «Зубр», «Лоси», «Колос», «БелАЗ», «МАЗ» и «Лошадь с санями». Впечатляет, неправда ли.



Журналисты зашли на сайт Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и увидели суммы, в которые вылился световой креатив. Если вы впечатлительны – присядьте.



• «Зубр» — 249 000 рублей

• «Колос» — 199 000 рублей

• «МАЗ» — 197 000 рублей

• «БелАЗ» — 298 000 рублей

• «Лоси» — 194 500 рублей

• «Световой бульвар» — 120 000 рублей

• «Световая галерея» — 149 500 рублей

• «Лошадь с санями» — 146 500 рублей

• «Лошадь и карета» — 149 000 рублей

• «Письменность» — 190 000 рублей

• «Арфа» — 34 000 рублей

• «Трактор» — 150 000 рублей

• «Клоун» — 62 000 рублей



Без учета «Клюшки с шайбой» и «Мяча» общая сумма световых фигур – 2,14 миллиона рублей или один миллион долларов.



И самое главное: в 2019 году в Минске появится еще больше световых фигур, если быть точнее – еще 12. Уже известно, что среди них будут паровоз, аисты, пожарная машина и восемь светящихся шаров с логотипом II Европейских игр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск потратил миллион долларов на светящихся лосей и трактор В Минске пятый год подряд появляются огромные световые фигуры животных, тракторов и машин беларуского производства. Весь креатив идет от УП «Мингорсвет», по...