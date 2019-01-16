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В Сети раскрыли внешность обновленного клона Porsche Macan от китайской Zotye

17.01.2019 19:37 — Разное | Tut.by  
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В конце 2016 года фирма Zotye вывела на китайский рынок пиратский клон кроссовера Porsche Macan — модель SR9. Не за горами плановое обновление «паркетника» — в Китае внешность модернизированного SR9 уже рассекречена местными сертификационными органами.


Судя по снимкам, которыми поделился портал Autohome, изменений в облике «китайского Macan» не так уж и много — основные метаморфозы затронули оформление передка машины. Недолго думая, стилисты Zotye перевернули и сделали шире «трапецию» радиаторной решетки, приукрасив ее четырьмя хромированными ламелями, но еще проще отличить рестайлинговый SR9 от дореформенного варианта (а заодно и от немецкого исходника) можно по L-образным светодиодным огням дневного света. Сзади по бокам бампера появились бутафорские вентиляционные отверстия, а выхлопных патрубков теперь два, а не четыре, как раньше.


Информации о двигателях модернизированного кроссовера пока нет, но если верить китайским СМИ, вместо прежней лицензионной двухлитровой турбо-«четверки» Mitsubishi объемом 2 л (190 лошадиных сил) будет использоваться 1,8-литровый агрегат — это турбированный мотор TN4A18T мощностью 177 сил, выпускаемый компанией Tongling Ruizhan.

У местных дилеров модернизированный SR9 должен появиться в этом году. Ждать ли эту модель в Беларуси, пока неясно, хотя летом прошлого года появлялась информация о возможном выходе дореформенного SR9 на наш рынок.

 
 
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В конце 2016 года фирма Zotye вывела на китайский рынок пиратский клон кроссовера Porsche Macan - модель SR9. Не за горами плановое обновление «паркетника» - в Китае внешность...
 
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Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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