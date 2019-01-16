В Сети раскрыли внешность обновленного клона Porsche Macan от китайской Zotye

В конце 2016 года фирма Zotye вывела на китайский рынок пиратский клон кроссовера Porsche Macan — модель SR9 . Не за горами плановое обновление «паркетника» — в Китае внешность модернизированного SR9 уже рассекречена местными сертификационными органами.





Судя по снимкам, которыми поделился портал Autohome , изменений в облике «китайского Macan» не так уж и много — основные метаморфозы затронули оформление передка машины. Недолго думая, стилисты Zotye перевернули и сделали шире «трапецию» радиаторной решетки, приукрасив ее четырьмя хромированными ламелями, но еще проще отличить рестайлинговый SR9 от дореформенного варианта (а заодно и от немецкого исходника) можно по L-образным светодиодным огням дневного света. Сзади по бокам бампера появились бутафорские вентиляционные отверстия, а выхлопных патрубков теперь два, а не четыре, как раньше.





Информации о двигателях модернизированного кроссовера пока нет, но если верить китайским СМИ, вместо прежней лицензионной двухлитровой турбо-«четверки» Mitsubishi объемом 2 л (190 лошадиных сил) будет использоваться 1,8-литровый агрегат — это турбированный мотор TN4A18T мощностью 177 сил, выпускаемый компанией Tongling Ruizhan.

У местных дилеров модернизированный SR9 должен появиться в этом году. Ждать ли эту модель в Беларуси, пока неясно, хотя летом прошлого года появлялась информация о возможном выходе дореформенного SR9 на наш рынок.