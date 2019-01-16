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В Сети раскрыли внешность обновленного клона Porsche Macan от китайской Zotye
В конце 2016 года фирма Zotye вывела на китайский рынок пиратский клон кроссовера Porsche Macan — модель
Судя по снимкам, которыми поделился портал
Информации о двигателях модернизированного кроссовера пока нет, но если верить китайским СМИ, вместо прежней лицензионной двухлитровой турбо-«четверки» Mitsubishi объемом 2 л (190 лошадиных сил) будет использоваться 1,8-литровый агрегат — это турбированный мотор TN4A18T мощностью 177 сил, выпускаемый компанией Tongling Ruizhan.
У местных дилеров модернизированный SR9 должен появиться в этом году. Ждать ли эту модель в Беларуси, пока неясно, хотя
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В конце 2016 года фирма Zotye вывела на китайский рынок пиратский клон кроссовера Porsche Macan - модель SR9. Не за горами плановое обновление «паркетника» - в Китае внешность...
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