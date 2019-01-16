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Режиссер Лозница: Видео убийства Захарченко - постановочное

17.01.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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По мнению кинематографиста, автор сюжета невнимательно отнесся к происходящему на втором плане.



Видео, которое якобы зафиксировало убийство в Донецке главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно. Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью Укринформу.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд ", - объяснил режиссер.


Лозница добавил, что спецэффекты на видео тоже сделаны очень некачественно и выразил сомнение в его подлинности.

"Да, я думаю, что это постановочное видео", - сказал режиссер.

При этом Лозница не исключил, что это может быть лишь впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.

31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка был уничтожен Захарченко.

 
 
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По мнению кинематографиста, автор сюжета невнимательно отнесся к происходящему на втором плане.
 
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Полымя
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