«Фейсбук» удаляет пророссийские страницы, которые действуют в Беларуси

сообщении компании, сообщает «Белсат». 17 января «Фейсбук» сообщил об удалении 364 страниц, которые «занимались вмешательством» в дела Беларуси и других стран бывшего Советского Союза, говорится вкомпании, сообщает





Удаленные страницы публиковали содержание на различные темы – от путешествий до погоды. Ссылки же, которые они публиковали, вели преимущественно на сайты информационного агентства «Спутник», подчиненного российскому правительству. В сообщении компании говорится, что администраторы удаленных страниц были тесно связаны с этим агентством.





По мнению «Фейсбука», владельцы страниц вводили пользователей в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются.













«Мы постоянно работаем над тем, чтобы выявить и прекратить такую деятельность, поскольку не хотим, чтобы наши услуги использовали, чтобы манипулировать людьми», – говорится в сообщении.

Всего «Фейсбук» удалил 289 страниц и 75 аккаунтов. Кроме нашей страны, страницы, о которых идет речь, действовали в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане и даже в Румынии, а также в самой России.

Количество подписчиков удаленных профилей составляло около 790 тысяч человек.

С октября 2013-го администраторы этих страниц потратили на рекламу около $ 135 тысяч.





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