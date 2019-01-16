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Путин: рост экспорта российского газа в Европу сохраняет возможности его транзита через Украину

17.01.2019 19:32 — Разное | Интерфакс  
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Российская делегация на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Руководство "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества. Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордным - свыше 200 млрд кубометров - и продолжает расти", - сказал президент.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток-ИФ), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа - ИФ) через Украину", - отметил В.Путин.

 
 
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Российская делегация на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу, заявил президент...
 
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