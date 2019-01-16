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Мощный взрыв произошел в колумбийской столице Боготе
Мощный взрыв прогремел в столице Колумбии Боготе, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
Поступают данные о пяти погибших и десятке пострадавших.
Взрыв произошел неподалеку от полицейской академии. Предполагается, что взорвался заминированный автомобиль. К месту прибывают кареты скорой помощи.
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Мощный взрыв прогремел в столице Колумбии Боготе, сообщает в четверг агентство ЭФЭ. Поступают данные о пяти погибших и десятке пострадавших. Взрыв произошел...
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