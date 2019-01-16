Минфин Беларуси прогнозирует консолидированный бюджет в 2019 году с профицитом 1,1% ВВП

Минфин Беларуси прогнозирует исполнение консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) в 2019 году с профицитом Br1,4 млрд, или 1,1% ВВП.

В опубликованных в четверг материалах Минфина сообщается, что доходы консолидированного бюджета в 2019 году составят Br37,8 млрд (29,2% ВВП), расходы – Br36,4 млрд.

По расчетам Минфина, ВВП страны в 2019 году составит Br129,39 млрд ($58,4 млрд по среднему прогнозному курсу Br2,2160/$1) с учетом консервативного сценария его роста на 2,1% в реальном выражении.

Как сообщалось, доходы республиканского бюджета в 2019 году запланированы в сумме Br23,7 млрд, расходы – Br22 млрд. Профицит республиканского бюджета составит Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП.

В публикации Минфина сказано, что доходы местных бюджетов в 2019 году составят Br17,8 млрд. В том числе дотации из республиканского бюджета составят Br2,9 млрд, целевые субвенции – Br1,02 млрд.

Информация о расходах местных бюджетов в данной публикации не приводится.