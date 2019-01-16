ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин Беларуси прогнозирует консолидированный бюджет в 2019 году с профицитом 1,1% ВВП

17.01.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минфин Беларуси прогнозирует исполнение консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) в 2019 году с профицитом Br1,4 млрд, или 1,1% ВВП.

В опубликованных в четверг материалах Минфина сообщается, что доходы консолидированного бюджета в 2019 году составят Br37,8 млрд (29,2% ВВП), расходы – Br36,4 млрд.

По расчетам Минфина, ВВП страны в 2019 году составит Br129,39 млрд ($58,4 млрд по среднему прогнозному курсу Br2,2160/$1) с учетом консервативного сценария его роста на 2,1% в реальном выражении.

Как сообщалось, доходы республиканского бюджета в 2019 году запланированы в сумме Br23,7 млрд, расходы – Br22 млрд. Профицит республиканского бюджета составит Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП.

В публикации Минфина сказано, что доходы местных бюджетов в 2019 году составят Br17,8 млрд. В том числе дотации из республиканского бюджета составят Br2,9 млрд, целевые субвенции – Br1,02 млрд.

Информация о расходах местных бюджетов в данной публикации не приводится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин Беларуси прогнозирует исполнение консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) в 2019 году с профицитом Br1,4 млрд, или 1,1% ВВП. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск потратил миллион долларов на светящихся лосей и трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика