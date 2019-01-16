Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей из-за взрыва газа в жилом доме в Тбилиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Тбилиси, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства подчеркнул, что известие о случившейся в грузинской столице трагедии восприняли в Беларуси с чувством глубокой печали. Он также адресовал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - проинформировали в пресс-службе.

Мощный взрыв в девятиэтажном доме на одной из улиц Тбилиси в районе Диди Дигоми, унесший жизни четырех человек, произошел в среду вечером.

Из девяти пострадавших, по информации Минздрава Грузии, в больнице к этому часу остаются двое - четырехлетняя девочка и беременная женщина.

17 января в Грузии объявлен днем траура.