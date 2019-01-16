Беларусь направит на платежи по внешнему госдолгу в 2019 году $2,7 млрд, из них $1,2 млрд по кредитам РФ

Минфин Беларуси рассчитывает направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга в 2019 году $2,7 млрд, платежи по долгу перед Россией составят $1,24 млрд, сообщается в опубликованной на сайте ведомства адаптированной "для граждан" версии бюджета на 2019 год.

На долю погашения внешнего госдолга в бюджете-2019 запланировано $1,6 млрд, на обслуживание - $1,1 млрд.

В структуре внешних обязательств белорусского государства наибольшая доля приходится на кредиты России – для исполнения обязательств потребуется $1,24 млрд. На платежи по долгу перед китайскими банками будет направлено $606 млн, перед ЕФСР - $427,7 млн, на обслуживание облигаций на внешних финрынках - $164,2 млн.

Кроме того, расходы Минфина на обслуживание и погашение внутреннего госдолга в 2019 году составят Br2,93 млрд ($1,32 млрд в эквиваленте), в том числе обслуживание – Br628,1 млн, погашение – Br2,3 млрд.

Общая сумма платежей по государственному долгу в 2019 году составит Br8,74 млрд, или $3,94 млрд по прогнозному среднему курсу Br2,2160/$1 в 2019 году.

Лимит внешнего госдолга на 2019 год установлен в пределах $21 млрд, внутреннего – Br10 млрд. "С учетом прогнозных показателей по валовому внутреннему продукту и курсу доллара США даже при достижении установленных лимитов государственный долг по итогам 2019 года не превысит значение в 41,6% к ВВП при установленном пороговом значении показателя экономической безопасности 45% к ВВП", - сказано в публикации Минфина.

На исполнение гарантий правительства Беларуси по кредитам, которые выданы белорусскими и иностранными банкам в бюджете зарезервировано Br512 млн.

Как сообщалось, вешний госдолг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на 0,4%. По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга за 11 месяцев направлено $1,88 млрд.

Совокупный госдолг Беларуси возрос за январь-ноябрь на 8,1% до Br45,6 млрд (41,1% ВВП) на 1 декабря.