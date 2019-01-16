Стало известно, во сколько обошлись световые фигуры, которые установили в Минске

Ресурс reform.by нашел на сайте госзакупок большинство последних установленных в Минске световых фигур и подсчитал, в какую сумму они обошлись предприятию «Мингорсвет».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно результатам тендеров по закупке световых конструкций, на 13 фигур было потрачено 2 138 500 рублей. Это более 1 миллиона долларов.

«Зубр» — 249 000.00 BYN

«Колос» — 199 000.00 BYN

«МАЗ» — 197 000.00 BYN

«БелАЗ» — 298 000.00 BYN

«Лоси» — 194 500.00 BYN

«Световой бульвар» — 120 000.00 BYN

«Световая галерея» — 149 500.00 BYN

«Лошадь с санями» — 146 500.00 BYN

«Лошадь и карета» — 149 000.00 BYN

«Письменность» — 190 000.00 BYN

«Арфа» — 34 000.00 BYN

«Трактор» — 150 000.00 BYN

«Клоун» — 62 000.00 BYN

Это сумма 13 композиций без учета «Мяча» на проспекте Победителей, фигуры «Клюшки с шайбой» около «Минск-Арены», «Елочной игрушки-шара» на Октябрьской площади и «Подарка» на улице Ленина.

Вот как выглядят некоторые из них:



Фото: CityDog.by

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: CityDog.by

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, в этом году на улицах Минска «Мингорсвет» установит еще 12 новых объемных световых фигур.

Предприятие устанавливает объемные фигуры с 2015 года. Сначала появился «Подарок» около ГУМа, «Футбольный мяч» у манежа, «Клюшка с шайбой» рядом с «Минск-Ареной». Самая большая из композиций — «Письменность» в виде книги Франциска Скорины. Высота страниц — 8,5 метра, разворот — на 12 метров.

Как нам поясняли ранее специалисты, световые фигуры экономичные. Их потребление энергии можно сравнить с потреблением электрического чайника или утюга.