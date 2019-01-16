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Стало известно, во сколько обошлись световые фигуры, которые установили в Минске
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Согласно
«Зубр» — 249 000.00 BYN
Это сумма 13 композиций без учета «Мяча» на проспекте Победителей, фигуры «Клюшки с шайбой» около «Минск-Арены», «Елочной игрушки-шара» на Октябрьской площади и «Подарка» на улице Ленина.
Вот как выглядят некоторые из них:
Напомним, в этом году на улицах Минска «Мингорсвет»
Предприятие устанавливает объемные фигуры с 2015 года. Сначала появился «Подарок» около ГУМа, «Футбольный мяч» у манежа, «Клюшка с шайбой» рядом с «Минск-Ареной». Самая большая из композиций — «Письменность» в виде книги Франциска Скорины. Высота страниц — 8,5 метра, разворот — на 12 метров.
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Напомним, в этом году на улицах Минска «Мингорсвет» установит еще 12 новых объемных световых фигур.
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