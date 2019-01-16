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Погода на 18 января. Будет облачно, временами – мокрый снег и дождь

17.01.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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По данным Белгидромета в пятницу, 18 января, на всей территории страны будет облачно, временами – мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.  

Температура воздуха днем будет около 0 градусов.  

В городах Минской области будет облачно, ожидаются небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 градусов в Молодечно и Борисове до +2°C в Несвиже.  

Будут ли морозы? Синоптики рассказали о погоде на Крещение (читать далее).  

В столице в ближайшие три дня будет облачно с прояснениями, на отдельных участках дорог – гололедица, временами – кратковременный снег. К воскресенью столбик термометра опустится до 4 градусов мороза.   
 
 
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По данным Белгидромета в пятницу, 18 января, на всей территории страны будет облачно, временами – мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог сохранится...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
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