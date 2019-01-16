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Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки

17.01.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мир в другом цвете. Жодинский художник – Олег Васько, который не различает оттенки, представил необычную выставку картин в краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки

Здесь и абстрактные композиции, и реалистичные пейзажи. Особой популярностью пользуются истории из детства художника и автобиографические портреты.

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки

Виктор Овчаренко, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:
Цветовая палитра его работ действительно достаточно уникальна. У него пастельные приглушенные тона на работах, очень мягкая цветовая гамма, без ярких пятен, в основном. Очень мало красного цвета, потому что его он хуже всего различает.

Четкие линии, идеальное сочетание оттенков и цветов никогда не выдают главный секрет своего автора. Увидеть работы в музее можно до начала февраля. Далее пройдет выставка художника-юбиляра Николая Андруковича.

Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино

 
 
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Новости Беларуси. Мир в другом цвете. Жодинский художник – Олег Васько, который не различает оттенки, представил необычную выставку картин в краеведческом музее,...
 
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