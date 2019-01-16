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Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Новости Беларуси. Мир в другом цвете. Жодинский художник – Олег Васько, который не различает оттенки, представил необычную выставку картин в краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь и абстрактные композиции, и реалистичные пейзажи. Особой популярностью пользуются истории из детства художника и автобиографические портреты.
Виктор Овчаренко, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:
Четкие линии, идеальное сочетание оттенков и цветов никогда не выдают главный секрет своего автора. Увидеть работы в музее можно до начала февраля. Далее пройдет выставка художника-юбиляра Николая Андруковича.
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
Фото. Выставка картин Олега Васько в Жодино
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Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки
Новости Беларуси. Мир в другом цвете. Жодинский художник – Олег Васько, который не различает оттенки, представил необычную выставку картин в краеведческом музее,...
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