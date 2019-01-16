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125 человек эвакуировали из ТЦ в Молодечно из-за короткого замыкания
Новости Беларуси. Почувствовали запах гари. Короткое замыкание электропроводки в торговом центре Молодечно произошло 16 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
До прибытия МЧС администрация здания эвакуировала 125 человек. Обошлось без возгорания, пострадавших также нет. Причина электранеполадок выясняется.
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Новости Беларуси. Почувствовали запах гари. Короткое замыкание электропроводки в торговом центре Молодечно произошло 16 января, сообщили в программе «Минщина» на...
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