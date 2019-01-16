ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии

17.01.2019 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Германии в эти дни презентуют белорусскую мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десять отечественных деревообрабатывающих предприятий представили свою продукцию на едином национальном стенде на Международной мебельной выставке в Кельне.

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии

Белорусская коллективная экспозиция расположилась на площади 200 квадратных метров. Ее постарались выдержать в стилистике современной белорусской квартиры с кухней, спальней, гардеробной и гостиными.

Мебельная выставка в Германии – одна из трех крупнейших подобных в мире. Ежегодно свою продукцию здесь выставляют 1,5 тысячи экспонентов из 50 стран. За неделю ее посещают до 200 тысяч человек. Белорусский стенд на этом форуме представлен впервые.

Больше новостей экономики за 17 января читайте здесь.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Германии в эти дни презентуют белорусскую мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десять отечественных деревообрабатывающих...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Полацку аўтамабіль урэзаўся ў натоўп людзей на прыпынку (відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика