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В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы

17.01.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На улицы Душанбе в конце марта выйдут белорусские электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство города решило закупить пробную партию из четырех машин. Если в ходе тестовой эксплуатации наши бесконтактные троллейбусы зарекомендуют себя хорошо, то городские чиновники выражают готовность начать переговоры о следующих партиях.

В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы

В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы

Инновационные троллейбусы минского производства способны преодолевать без контактной сети до 15 километров. Данная модель уже успешно перевозит пассажиров более чем в 40 городах Беларуси, России, Молдовы, Кыргызстана и Сербии.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На улицы Душанбе в конце марта выйдут белорусские электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство города решило закупить...
 
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