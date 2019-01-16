В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы

Новости Беларуси. На улицы Душанбе в конце марта выйдут белорусские электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство города решило закупить пробную партию из четырех машин. Если в ходе тестовой эксплуатации наши бесконтактные троллейбусы зарекомендуют себя хорошо, то городские чиновники выражают готовность начать переговоры о следующих партиях.









Инновационные троллейбусы минского производства способны преодолевать без контактной сети до 15 километров. Данная модель уже успешно перевозит пассажиров более чем в 40 городах Беларуси, России, Молдовы, Кыргызстана и Сербии.