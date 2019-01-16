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От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

17.01.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От энергетики и сельского хозяйства до логистики и добычи полезных ископаемых. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна стремится выйти на стратегический уровень партнерства с этой африканской республикой. Поэтому разговор во Дворце Независимости был максимально предметным. В итоге стороны подписали целый ряд документов, которые лягут в основу будущих совместных проектов.

С подробностями Екатерина Жилянина.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Зимбабве, пожалуй, не та страна, которую стоит описывать стандартными экономическими и географическими параметрами. Уникальна с любой стороны, с какой не зайди. Пару десятков лет назад успешное государство, с самым высоким уровнем образования населения в Африке, кормящее соседей по континенту, вдруг теряет свою аграрную мощь и бьет мировые рекорды инфляции.

Политическая жизнь (что часто случается в их регионе) бурлит в стране, как воды той самой реки Лимпопо, на берегах которой собственно и раскинулась Зимбабве.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Выводить государство на прежний уровень, возвращать стабильность и строить благополучное будущее берется новый президент. Чуть больше года во главе страны. Он настроен на демократические преобразования. Отправляется в турне на соседний континент.

В наш Национальный аэропорт прилетает из Москвы. Минск – обязательная точка в его деловой поездке. Господин Мнангагва бывал здесь еще в ранге первого вице-президента. Кстати, политик с труднопроизносимой для нас фамилией принадлежит на родине к самой крупной этнической группе. Прилетает с внушительной делегацией.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Ежится от белорусской зимы африканским гостям не пришлось, официальную церемонию приветствия на сей раз провели внутри Дворца Независимости.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Что же представляет собой экономика далекой африканской страны? Сами зимбабвийцы живут в нескольких крупных городах. Среди живописной дикой природы. Редкие животные и шикарный водопад Виктория – это для туристов.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Для бизнесменов – огромные возможности в нескольких отраслях. Прежде всего, горнодобывающая. Здесь, наверное, самый лакомый кусочек – алмазы. В последние годы отрасль реформировали, решили консолидировать.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Уинстон Читандо, министр шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве:
Мы хорошо знаем возможности вышей техники. Специалисты уже оценили белорусский ассортимент. Я разговаривал с ними, и они действительно под впечатлением. Это то, что нужно для развития отрасли.

То есть горнодобывающую промышленность значительно усилили, рассчитывают с ее помощью как следует пополнить бюджет. А отсюда очевидные связи с белорусами.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Контракты заключены. Предполагается в текущем году будет поставлена техника: трактора, техника Минского автомобильного завода, седельные тягачи, полуприцепы, сеялки. В проработке находятся еще дополнительные контракты по тракторам, по БелАЗам.

Переговорный процесс закончен, договора заключены, сейчас выстраиваются финансовые взаимоотношения. И, я надеюсь, пойдут отгрузки в соответствии с договорными отношениями.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Наша техника уже зарекомендовала себя на самых разных отдаленных месторождениях. Добыча, огранка драгоценных камней – Беларусь готова к сотрудничеству. Помимо того наши специалисты востребованы в геологоразведке, добыче нефти и газа.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Екатерина Жилянина, СТВ:
В общем, Зимбабве можно смело назвать страной индустриальной. Вспомним еще ее аграрный опыт, и уже можно сделать небольшой прогноз, о чем же будут говорить два президента.

Александр Лукашенко встречает африканского политика, как старого доброго знакомого. Многие из уже реализованных проектов они обсуждали и наметили лично. Так что сегодняшние переговоры – продолжение диалога.

Пока президенты дойдут до зала переговоров, министры успеют переговорить между собой. Не теряли времени и журналисты. И даже получили приглашение в Зимбабве, как оказалось, от гостеприимных африканцев.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

В аграрной сфере у нас следующие векторы: переработка молока и мяса (почему бы Зимбабве вновь не кормить соседей по континенту), а еще рекультивация земель и орошение засушливых районов.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Перенс Шири, министр земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений Зимбабве:
Хотим перенять ваш опыт в сельском хозяйстве, начиная от образования и заканчивая производственным циклом. Нам сейчас нужно много техники. А у вас очень широкая линейка. Возможно, даже создание сборочных производств. Актуальны инвестиции в продовольственную сферу.

Частный бизнес нацелен на производство молока и мяса. Если вы попробуете нашу говядину, уверяю, вы никогда не забудете ее вкус и обязательно вернетесь за этим деликатесом в Зимбабве. Почему бы не создать совместное производство? Так что с помощью Беларуси можем существенно улучшить экономику нашей страны.

Президенты переговоры начинают в узком составе. Договоренности, достигнутые один на один, потом предстоит доработать вместе с членами делегаций.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы прекрасно понимаете, что мы – не гигантская страна и, конечно же, сотрудничать со всеми странами Африки на глубокой основе не можем. Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми могли бы выстроить стратегическое партнерство.

Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки. Прежде всего, с дружественным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом.

Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество с государствами Южной Африки. Мы, конечно же, побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве.

«Надо выстроить стратегию нашего сотрудничества» – Президент Беларуси – президенту Зимбабве

Стратегическое партнерство для Беларуси – не пустые слова. Тем более африканское направление наша страна сейчас действительно активно развивает. Закрепиться на континенте – тактический дальновидный план. Сулит хорошие дивиденды.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве:
Спасибо за теплый прием, который нам оказан в Беларуси! Перед тем, как перейдем к обсуждению политики и экономики, хочу поблагодарить за помощь в нелегкие времена, которую вы оказали. Со времени моего визита мы поддерживали связь благодаря членам наших делегаций.

Зимбабве рассматривает Беларусь как братскую страну и братский народ. Как вы уже упомянули, мы переживаем непростые времена, подверглись экономическим санкциям со стороны западных стран. В итоге наша валюта рухнула. Но мы разработали план, как выйти из этого глубокого кризиса.

Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке

Остальное из личной беседы президентов останется за рамками протокола. Но, наверняка политики в том числе детально обсудили тот самый топ проектов, предложенный Александром Лукашенко. По крайней мере, в своем выступлении на переговорах в расширенном составе наш глава государства обозначил некоторые перспективные идеи.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Александр Лукашенко:
Мы готовы к предметному обсуждению направлений взаимодействия для увеличения двустороннего товарооборота и расширения взаимовыгодного партнерства.

Широкие возможности для взаимодействия наших стран предоставляют уникальные ландшафтно-природные, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы Зимбабве. Поэтому перспективным может стать участие белорусских компаний в возведении гидроэнергетических объектов.

Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Достигнуты договоренности о межвузовском обмене, а также о получении зимбабвийцами в Беларуси высшего и последипломного образования.

Ведущие организации здравоохранения нашей страны могут предоставить гражданам Зимбабве высокотехнологичную медицинскую помощь.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Итак, поставка техники, совместная сборка сельскохозяйственных машин, оборудования для лесной и горнодобывающей промышленности. В энергетике – строительство электростанции на солнечных батареях. Создание транспортной компании – логистика тоже ведь наш конек – грузоперевозки можно организовать по всей Африке. Хотят в Зимбабве также закупать наши удобрения. Говорили и про строительство.

Уже после президенты сделали заявление для СМИ, где еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в сотрудничестве.

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности

В присутствии президентов отдельные договоренности скрепили подписями министры – члены делегаций. Сферы разные: от сельского хозяйства до образования и науки.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. От энергетики и сельского хозяйства до логистики и добычи полезных ископаемых. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили конкретные шаги по...
 
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