Ключевая фраза о встрече Лукашенко с президентом Зимбабве

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«Нам необходимы помощь и содействие наших друзей, таких как Республика Беларусь. Мы здесь с полной уверенностью в том, что получим такую помощь, которая позволит нам двигаться вперед».

Из-за отсутствия средств у конечного потребителя техники стороны обсуждают механизм финансирования сделки

Фото: Reuters