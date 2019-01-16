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СК: бывший директор Дворца спорта за 6 лет получил более сотни взяток

17.01.2019 20:22 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Именно из-за директора дворца лишился своей должности министр спорта и туризма Александр Шамко.

Минские следователи завершили расследование дела, возбужденного в отношении бывшего директора УП "Дворец спорта" Сергея Прановича: за шесть лет в качестве взяток он получил свыше 78 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Сотрудники КГБ задержали бывшего руководителя в феврале прошлого года в собственном кабинете при получении 2 тысяч рублей. Было установлено, что коррупционные преступления Пранович совершал с 2012 года.

"По результатам расследования установлено 178 эпизодов противоправной деятельности мужчины", – сказали в СК.

Там также сообщили, что всего за шесть лет он в качестве взяток получил от бизнесменов свыше 78 тысяч рублей.

Сейчас Пранович находится под стражей, на его имущество (на общую сумму более 370 тысяч рублей) наложен арест. Действия бывшего директора Дворца спорта квалифицированы по нескольким статьям УК, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки и мошенничество.

Как ранее сообщили в КГБ, Пранович у торговцев, организаторов выставок, представителей спортивных команд брал взятки всем, чем угодно: ему привозили дрели, шуруповерты, микроволновки, несли билеты на концерты. Во время обыска у него изъяли алкогольных напитков на сумму 5 тысяч долларов США. Кроме того, он ввел в практику использование "откатов" при проведении выполняемых по заказу дворца работ.

Примечательно, что в день задержания Прановича президент Александр Лукашенко отправил в отставку министра спорта и туризма Александра Шамко с формулировкой – за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

 
 
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Именно из-за директора дворца лишился своей должности министр спорта и туризма Александр Шамко.
 
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