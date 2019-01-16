СК: бывший директор Дворца спорта за 6 лет получил более сотни взяток

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Минские следователи завершили расследование дела, возбужденного в отношении бывшего директора УП "Дворец спорта": за шесть лет в качестве взяток он получил свыше 78 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете Беларуси.Сотрудники КГБ задержали бывшего руководителя в феврале прошлого года в собственном кабинете при получении 2 тысяч рублей. Было установлено, что коррупционные преступления Пранович совершал с 2012 года.– сказали в СК.Там также сообщили, что всего за шесть лет он в качестве взяток получил от бизнесменов свыше 78 тысяч рублей.Сейчас Пранович находится под стражей, на его имущество (на общую сумму более 370 тысяч рублей) наложен арест. Действия бывшего директора Дворца спорта квалифицированы по нескольким статьям УК, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки и мошенничество.Как ранее сообщили в КГБ, Пранович у торговцев, организаторов выставок, представителей спортивных команд брал взятки всем, чем угодно: ему привозили дрели, шуруповерты, микроволновки, несли билеты на концерты. Во время обыска у него изъяли алкогольных напитков на сумму 5 тысяч долларов США. Кроме того, он ввел в практику использование "откатов" при проведении выполняемых по заказу дворца работ.Примечательно, что в день задержания Прановича президентотправил в отставку министра спорта и туризмас формулировкой – за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.