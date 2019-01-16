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В Полоцке автомобиль въехал в толпу людей на остановке

17.01.2019 20:18 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Полоцке на остановке общественного транспорта автомобиль въехал в толпу людей. Видео инцидента появилось в Instagram Новости Новополоцк/Полоцк.

Сообщается, что авария произошла еще 15 января на остановке ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На записи видно, как легковой автомобиль в заносе врезается в людей, которые ждут автобус, после чего с места происшествия уезжает.

В комментариях к видео пользователи пишут, что водителя позже задержали. В момент аварии он был пьян и не имел прав на управление.

Очевидцы сообщают, что есть по меньшей мере один пострадавший — женщину с переломами увезла скорая.

 
 
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В Полоцке на остановке общественного транспорта автомобиль въехал в толпу людей.
 
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В Полоцке автомобиль въехал в толпу людей на остановке
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