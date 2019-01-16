В Полоцке автомобиль въехал в толпу людей на остановке



Иллюстративное фото

Сообщается, что авария произошла еще 15 января на остановке ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На записи видно, как легковой автомобиль в заносе врезается в людей, которые ждут автобус, после чего с места происшествия уезжает.В комментариях к видео пользователи пишут, что водителя позже задержали. В момент аварии он был пьян и не имел прав на управление.Очевидцы сообщают, что есть по меньшей мере один пострадавший — женщину с переломами увезла скорая.