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В Полоцке автомобиль въехал в толпу людей на остановке
Иллюстративное фото
Сообщается, что авария произошла еще 15 января на остановке ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На записи видно, как легковой автомобиль в заносе врезается в людей, которые ждут автобус, после чего с места происшествия уезжает.
В комментариях к видео пользователи пишут, что водителя позже задержали. В момент аварии он был пьян и не имел прав на управление.
Очевидцы сообщают, что есть по меньшей мере один пострадавший — женщину с переломами увезла скорая.
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В Полоцке на остановке общественного транспорта автомобиль въехал в толпу людей.
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