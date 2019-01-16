США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет - Трамп

Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления в Пентагоне он объявил, что речь пойдет о "новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах".

Он пояснил, что речь пойдет о 20 станциях.

Их размещение - один из приоритетов презентованной президентом новой стратегии США по развитию ПРО.