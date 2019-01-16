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США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет - Трамп

17.01.2019 20:06 — Разное | Интерфакс  
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Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления в Пентагоне он объявил, что речь пойдет о "новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах".

Он пояснил, что речь пойдет о 20 станциях.

Их размещение - один из приоритетов презентованной президентом новой стратегии США по развитию ПРО.

 
 
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Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. В ходе...
 
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Полымя
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