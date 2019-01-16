|
США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет - Трамп
Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
В ходе выступления в Пентагоне он объявил, что речь пойдет о "новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах".
Он пояснил, что речь пойдет о 20 станциях.
Их размещение - один из приоритетов презентованной президентом новой стратегии США по развитию ПРО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. В ходе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)