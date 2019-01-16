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В Беларусь стали меньше отправлять денег из-за рубежа
Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2018 году сократились на 12,75% по сравнению с 2017 годом, сообщает
Общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в 2018 году составила $326,04 миллиона против $373,67 миллиона в 2017 году.
За прошлый год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $175,014 миллиона. Это на 6,3% больше, чем в 2017 году, когда было отправлено $164,568 миллиона.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $287,67, из Беларуси — $364,2.
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2018 году сократились на 12,75% по сравнению с 2017 годом, сообщает БелТА.
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