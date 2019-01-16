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В Беларусь стали меньше отправлять денег из-за рубежа

17.01.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2018 году сократились на 12,75% по сравнению с 2017 годом, сообщает БелТА.



Общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в 2018 году составила $326,04 миллиона против $373,67 миллиона в 2017 году.

За прошлый год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $175,014 миллиона. Это на 6,3% больше, чем в 2017 году, когда было отправлено $164,568 миллиона.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $287,67, из Беларуси — $364,2.


 
 
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2018 году сократились на 12,75% по сравнению с 2017 годом, сообщает БелТА.
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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