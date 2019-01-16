В Беларусь стали меньше отправлять денег из-за рубежа









Общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в 2018 году составила $326,04 миллиона против $373,67 миллиона в 2017 году.





За прошлый год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $175,014 миллиона. Это на 6,3% больше, чем в 2017 году, когда было отправлено $164,568 миллиона.





Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $287,67, из Беларуси — $364,2.



