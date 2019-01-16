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Пока Мнангагва гостил в Минске, в Зимбабве жестко разогнали протесты

17.01.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Массовые акции были вызваны трехкратным повышением цен на бензин.


Фото Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Пока президент Зимбабве Эммерсоном Мнангагва посежает с визитами Россию и Беларусь, у него на родине вспыхнули массовые протесты. Недовольство людей вызвало решение властей страны повисить в три раза цены на топливо.


Фото EPA

Во вторник полиция и армия разогнала протестующих в столице страны Хараре. По данным агенства Reuters, при этом применялось огнестрельное оружие, раненения получили около семи десятком человек. Счет задержанных и избитых полицией идет на сотни.

 
 
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Массовые акции были вызваны трехкратным повышением цен на бензин.
 
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