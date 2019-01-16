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Россельхознадзор обнаружил 20 тонн орехов из США, которые везли из Беларуси под видом турецких

17.01.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Груз передан на проверку Смоленской таможне.


Фото: Россельхознадзор

15 января сотрудники Россельхознадзора проверили грузовой автомобиль, перевозивший 800 мешков грецких орехов из Беларуси, и обнаружили, что орехи, которые по документам были произведены в Турции, на самом деле были продуктом США, сообщает управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
 
В фитосанитарном сертификате, как и на маркировках всех мешков страной происхождения значилась Турция, но специалисты ведомства заметили, что нескольких мешках под швами были вшиты маркировочные этикетки, где страной происхождения были указаны США. На других мешках сохранились остатки аналогичных маркировочных этикеток, а также были заметны следы их удаления.


Изучив груз, специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, все мешки относятся к одной партии и во всех из них находятся американские орехи.

Груз экспортировал в Россию минский таможенно-логистический терминал ООО «Глобалкастом».

20 тонн грецких орехов были переданы Смоленской таможне для проверки.


 
 
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