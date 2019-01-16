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Human Rights Watch: Преследование журналистов в Беларуси усилилось, поправки в закон о СМИ – избыточны
Доклад правозащитной организации Human Rights Watch отмечает продолжающееся давление на активистов, правозащитников, адвокатов и независимые СМИ в 2018 году.
Скриншот доклада
Организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный
С января по август 2017 года было задержано 29 журналистов. Доклад подчеркивает усиление преследования журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с незарегистрированными в стране иностранными СМИ, и упоминает задержания и обыски в рамках «дело БелТА», которое рассматривается как «предлог для наказания неугодных СМИ».
Также доклад упоминают троих авторов, писавших для Regnum, Lenta.ru и EADaily, которые «получили по пять лет условно по надуманным обвинениям в экстремизме и попытках посеять рознь между Россией и Беларусью».
Авторы доклада отмечают блокировки сайтов и называют избыточными поправки в закон о СМИ об идентификации комментаторов и уголовной ответственности владельцев сайтов за контент.
Давление со стороны властей испытывают адвокаты, которые занимаются делами с политическим подтекстом, говорится в докладе.
По меньшей мере 110 человек были задержаны в связи с мирными протестами 25 марта, одна активистка была привлечена к административной ответственности за одиночный пикет в поддержку ЛГБТ.
Власти под произвольными предлогами по-прежнему отказывали в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям, отмечают правозащитники.
В докладе говорится, что беларусские власти по-прежнему отказывались сотрудничать со спецдокладчиком ООН по Беларуси Миклошем Харашти.
Кроме этого, Беларусь остается единственным государством Европы, где продолжает применяться смертная казнь.
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Human Rights Watch: Преследование журналистов в Беларуси усилилось, поправки в закон о СМИ – избыточны
Доклад правозащитной организации Human Rights Watch отмечает продолжающееся давление на активистов, правозащитников, адвокатов и независимые СМИ в 2018 году.
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