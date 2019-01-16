Human Rights Watch: Преследование журналистов в Беларуси усилилось, поправки в закон о СМИ – избыточны

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«Всемирный доклад» о состоянии прав человека в мире. В разделе, посвященном Беларуси, авторы отмечают произвольное судебное преследование десятков журналистов и дополнительные ограничения на свободу выражения мнений в интернете, пишет reform.by Организация Human Rights Watch опубликовала ежегодныйо состоянии прав человека в мире. В разделе, посвященном Беларуси, авторы отмечают произвольное судебное преследование десятков журналистов и дополнительные ограничения на свободу выражения мнений в интернете, пишет





С января по август 2017 года было задержано 29 журналистов. Доклад подчеркивает усиление преследования журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с незарегистрированными в стране иностранными СМИ, и упоминает задержания и обыски в рамках «дело БелТА», которое рассматривается как «предлог для наказания неугодных СМИ».





Также доклад упоминают троих авторов, писавших для Regnum, Lenta.ru и EADaily, которые «получили по пять лет условно по надуманным обвинениям в экстремизме и попытках посеять рознь между Россией и Беларусью».





Авторы доклада отмечают блокировки сайтов и называют избыточными поправки в закон о СМИ об идентификации комментаторов и уголовной ответственности владельцев сайтов за контент.





Давление со стороны властей испытывают адвокаты, которые занимаются делами с политическим подтекстом, говорится в докладе.









По меньшей мере 110 человек были задержаны в связи с мирными протестами 25 марта, одна активистка была привлечена к административной ответственности за одиночный пикет в поддержку ЛГБТ.





Власти под произвольными предлогами по-прежнему отказывали в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям, отмечают правозащитники.





В докладе говорится, что беларусские власти по-прежнему отказывались сотрудничать со спецдокладчиком ООН по Беларуси Миклошем Харашти.





Кроме этого, Беларусь остается единственным государством Европы, где продолжает применяться смертная казнь.