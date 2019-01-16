Павлюк Быковский: Россияне будут дергать за усы Александра Лукашенко довольно долго

Призрак «политической вакханалии» уже бродит по Беларуси. Хотя до сих пор никто, за исключением, пожалуй, самого Лукашенко, не знает, какая кампания – парламентская или президентская – пройдет первой и в каком году. Но на политическом горизонте уже появился целый сонм потенциальных кандидатов в президенты.





О президентской кампании и ее участниках «Белорусский партизан» побеседовал с политическим обозревателем Павлюком Быковским.





- Дата ни одной из избирательных кампаний еще не названа, но в воздухе уже чувствуется приближение «политической вакханалии», которая планируется на 2019-2020 годы. Вопрос избитый: какая кампания может пройти первой – парламентская или президентская?





- На мой взгляд, решение пока не принято. Вопреки ожиданиям оппозиции, президентские выборы могут пройти все-таки раньше, чем парламентские. Принятие закона о политических партиях запланировано на декабрь 2019 года, а во время парламентской кампании, мне кажется, крайне неудобно менять законодательство о партиях. Но, повторюсь, решение еще не принято, поэтому возможна как президентская, так и парламентская кампания.





Более того, из соображений политической конъюнктуры более вероятно, что власти отважатся на президентскую кампанию. Сейчас более-менее можно прогнозировать исполнение бюджета на 2019 год, даже без компенсации по налоговому маневру бюджет можно выполнить – то есть никаких серьезных испытаний для экономики не ожидается. Как будут развиваться события дальше, насколько серьезно скажется сегодняшнее, пока еще слабое противостояние с Кремлем, сказать трудно.





- Собирается ли участвовать в президентской кампании Александр Лукашенко? О чем говорят его действия?





- По-моему, Лукашенко ведет избирательную кампанию непрерывно, поэтому очевидно, что будет участвовать в кампании.





- Прежний лозунг «процветание» и «стабильность», похоже, больше не привлекают электорат. С чем пойдет Лукашенко в народ?





- Я не уверен, что этот лозунг не привлекает электорат, как раз люди и хотели бы процветания. Другое дело, что на сегодняшнем этапе власти не могут добиться увеличения зарплат административными способами, а состояние экономики не позволяет естественным путем поднимать зарплаты. Без возможности дирижировать доходами населения властям достаточно трудно добиться естественного улучшения благосостояния.





Вместе с тем, к определенному сроку можно сделать определенные шаги, которые покажутся людям улучшением. Например, в 2019 году запланировано увеличение пенсий до 40% средней заработной платы. В 2018 году этот показатель выполнить не смогли, хотя и приблизились к нему, а в этом году такой рост запланирован. Вдобавок предполагается и рост заработных плат, а это довольно серьезные вливания в экономику.





Нужно иметь в виду, что основной избиратель, который чаще всего приходит на избирательные участки, - пенсионного возраста, поэтому увеличение пенсий является достаточно значимым фактором.





- Гиперактивность развила и оппозиция, декларируя готовность участвовать в президентской кампании. Не подсчитывали количество потенциальных кандидатов?





- Мне кажется, сейчас мы еще точно не угадаем количество потенциальных кандидатов. Существует еще игра: заявить о своем участии в президентской кампании, а затем отказаться в пользу иного претендента, чтобы получить свои бенефиты. Многие участвуют в кампании не ради победы, а с целью раскрутить самого себя – таким претендентам нет необходимости доходить до стадии сбора подписей и регистрации, получить определенную раскрутку можно даже во время старта массового забега.





С другой стороны, серьезных претензий на мандат президента, пожалуй, никто не высказывает, все ставят перед собой вторичные цели, а не первичные. Скорее всего, на первом этапе мы получим около десяти потенциальных кандидатов, не все из них смогут собрать подписи, и в следующий раунд выйдут традиционные четыре, может, пять кандидатов.









- Уже очевидно, что оппозиция не сумеет выдвинуть единого кандидата в президенты. На ваш взгляд, почему проект, на который оппозиция делала ставку почти 20 лет, сегодня уже не актуален?





- Сегодня отсутствует оппозиционная коалиция, которая могла бы координировать действия или принимать совместные решения. Среди оппозиционных структур есть проблема доверия друг к другу, и только часть оппозиции (правоцентристская коалиция) пытается делать что-то в этом направлении.





С другой стороны, «Говори правду» сознательно идет отдельной колонной, объясняя свои действия возможностью услышать как можно больший спектр мнений во время избирательной кампании. Такая постановка вопроса прямо свидетельствует, что речь идет не о борьбе за власть, а об использовании избирательной кампании для пропаганды своих взглядов. Существует высокая вероятность, что оппозиционные силы, которые захотят улучшить свой бренд и пропагандировать свои взгляды, могут выдвинуть своих кандидатов, а не объединяться под флагом единого.





Сейчас у оппозиционных групп очень мало ресурсов, поэтому если вдруг кто-то из кандидатов сможет продемонстрировать, что он располагает ресурсом, это может сильно переформатировать ситуацию.





- Праймериз правоцентристской коалиции имеет шансы на успех?





- Праймериз – одна из процедур определения единого кандидата, в данном случае – единого кандидата от устроителей, то есть правоцентристской коалиции. Если ставить целью услышать общественное мнение, то мне трудно пока представить, как им удастся узнать общественное мнение за пределами оппозиционного круга.





Мобилизовать оппозицию и заставить оппозиционеров по всей страны высказаться по поводу предлагаемых кандидатов – решаемая задача, а вот обратиться к широкому избирателю, мне кажется, достаточно сложно.





В итоге мы получаем серьезную ценностную проблему. Если помните, когда единый кандидат Александр Милинкевич выдвигался на выборы, тогда НИСЭПИ проводил качественный опрос: какой кандидат в президенты соответствует потребностям белорусов? Тогда по качественному опросу среди оппозиционеров лидировала защита чести и достоинства, свобода – эти ценности стали лозунгом Милинкевича. Однако основной избиратель выбрал благосостоянием, которое стало лозунгом Александра Лукашенко. Поскольку у оппозиции сейчас нет возможности обратиться к широкому избирателю, скорее всего, выйдет похожая ситуация: единый кандидат от оппозиционной коалиции, скорее всего, будет поддержан оппозиционно настроенными избирателями и будет выступать за те ценности, которые популярны в этом кругу. Но совсем необязательно, что оппозиционные ценности будут соответствовать ценностям широкого круга избирателей.





- Вам не кажется, что белорусские выборы - как женский гардероб: кандидатов много, а одеть нечего?





- Есть такая проблема. Давайте посмотрим на ситуацию глазами избирателя: если человек не имеет определенных привязанностей к определенной политической фигуре уже сегодня, то ему будет достаточно сложно сделать выбор, поскольку будет очень трудно опознать какого-то кандидата как своего. Теоретически избиратель должен голосовать за того претендента, который будет защищать его интересы. А вот здесь возникает несовпадение, потому что, скорее всего, кандидаты, выдвинутые по коалиционным процедурам, будут представлять интересы оппозиционных групп, а не массового избирателя.





- Насколько велик риск вмешательства Кремля в белорусские выборы, особенно на тревожном фоне «углубленной интеграции»?





- Мне кажется, россияне будут дергать за усы Александра Лукашенко довольно долго, но в конце концов российский посол выступит с заявлением, что Россия поддерживает именно Александра Лукашенко. Сейчас может вестись торг, но когда встанет вопрос Лукашенко или кто-то другой – скорее всего, Кремль хотел бы сохранить статус-кво. В Москве знают, как вести дела с Лукашенко: он предсказуем, как правило, не наступает на больные мозоли Кремля, а все основные российские интересы в Беларуси защищены. Если ситуация станет меняться, то в Кремле могут допустить и ее ухудшение. А сильной кандидатуры, которая одновременно была бы пророссийской и антилукашенковской, в Беларуси нет. Тем более, что Лукашенко 20 лет назад монополизировал тему интеграции с Россией, и никто другой в нынешней ситуации не может сыграть более заметную роль, чем он.







