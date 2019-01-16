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Настю Рыбку задержали в Москве

17.01.2019 21:09 — Разное | UDF  
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Фото: AP
Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов), депортированных из Таиланда, задержали в аэропорту в Москве. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на родственника и знакомого молодых людей.

Сотрудники правоохранительных органов с удостоверениями МВД задержали их сразу после приземления в Шереметьево по подозрению в вовлечении в занятие проституцией (статья 240 УК РФ). Вместе с ними задержаны еще восемь человек, их имена не уточняются.

Ранее 17 января Настю Рыбку вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда.

15 января Рыбка, Алекс Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

Граждан России и Беларуси первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

 
 
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Настю Рыбку и Алекса Лесли, депортированных из Таиланда, задержали в аэропорту в Москве.
 
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Полымя
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Заря над Неманам
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