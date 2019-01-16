|
«Машины просто не пропускают». В деревню Прилукская Слобода под Минском хлынул поток машин из-за ремонта на МКАД
Новости Беларуси. Жители Прилукской Слободы под Минском оказались в транспортной блокаде. Единственная дорога, которая связывает деревню со столицей, не справляется с автомобильным потоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всему виной ремонт путепровода на МКАД. Из-за строительных работ транспорт буквально хлынул через населенный пункт. С этой проблемой местные жители обратились на нашу горячую линию. Корреспондент Александр Лучонок разбирался в ситуации.
В деревне Прилукская Слобода теперь ни проехать ни пройти. На учебу Матвей и Глеб добираются пару часов. Своей школы в селе нет. Двухкилометровый путь в соседний агрогородок мальчишки вот уже несколько дней проходят как реальный квест.
Матвей Саевич, житель деревни Прилукская Слобода:
Словно взмах крыла бабочки, ремонт мостов на МКАД вызвал «автоцунами» в селе неподалеку. С утра и вечером в час пик узкие улицы напоминают настоящую магистраль.
Владимир Червяковский, житель деревни Прилукская Слобода:
Со слов местных жителей, и скорость на дистанции водители не сбавляют. Ограничение в 40 км/час на подъезде в деревню минуют, Интересуемся: «А может, все-таки не видят?». На улицах почти нет освещения, отсутствует разметка, а тротуары и проезжая часть фактически одна дорога для всех. С этими проблемами сельчане не раз обращались к местным властям.
Николай Павловский, житель деревни Прилукская Слобода:
А вот невозможно проехать, как правило, в этом месте. Здесь соревнования автомобилистов на скорость заканчиваются.
Александр Лучонок, СТВ:
Заторы у железнодорожного переезда уже стали нормой.
Юрий Бабурко, житель деревни Прилукская Слобода:
А вот те, кто здесь проездом, на счет местных пробок думают иначе, трансформируя народную мудрость: дальше едешь – быстрее будешь.
На кольце полчаса надо стоять. А здесь быстрее.
Плюс 3 километра здесь.
Виной километровых заторов стала как раз проверка путепроводов на МКАД. Сооружения устарели и могли просесть. Поэтому было принято решение проводить реконструкцию. А вот сам ремонт заставит подождать, как минимум, год.
Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Временную проблему сельских пробок сотрудники ГАИ возьмут на особый контроль. Как нам рассказали, будет проведен мониторинг трафика. При необходимости лихачей притормозят камеры видеофиксации. Ну а пока недеревенские пробки исчезают только днем.
Такая же ситуация и в соседних населенных пунктах. Трафик вырос в Сенице, поселке Юбилейном, деревне Скориничи и Щомыслице. Заложники ситуации уже готовятся провести пикет.
Местные жители требует решить дорожные проблемы, которые угрожают их безопасности, в кратчайший срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Машины просто не пропускают». В деревню Прилукская Слобода под Минском хлынул поток машин из-за ремонта на МКАД
Новости Беларуси. Жители Прилукской Слободы под Минском оказались в транспортной блокаде. Единственная дорога, которая связывает деревню со столицей, не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)