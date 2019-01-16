Иран и КНДР несут ракетную угрозу для США - доклад Пентагона

Иран и Северная Корея продолжают разрабатывать и совершенствовать свои ракетные программы, и это представляет непосредственную угрозу для Соединенных Штатов, говорится в опубликованном в четверг Пентагоном Обзоре по противоракетной обороне США.

По мнению Вашингтона, Иран считает влияние США на Ближнем Востоке основным препятствием для достижения Тегераном цели стать доминирующей силой в этом регионе.

"Иран обладает крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке и продолжает разработку технологий, которые можно использовать при создании межконтинентальных баллистических ракет, способных нести угрозу для Соединенных Штатов", - отмечается в докладе.

Там отмечается, что Тегеран продолжает разработку более современных ракет с улучшенными характеристиками точности и дальности.

"Иранские ракеты средней дальности могут угрожать целям, расположенным на территории от Восточной Европы до южных частей Азии. Иран передавал свои ракетные системы террористическим организациям, которые, в свою очередь использовали поставленные Ираном ракеты против ближневосточных союзников и партнеров США", - говорится в докладе.

В Пентагоне также утверждают, что Тегеран проводил испытания баллистических ракет малой дальности. Такие ракеты могут угрожать Соединенным Штатам и кораблям их союзников в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Кроме того, напоминают авторы доклада, в Иране продемонстрировали крылатые ракеты наземного базирования, дальность которых, как утверждается, может достигать 2 тыс. км.

В Пентагоне указали, что КНДР также представляет серьезную угрозу безопасности США.

"Северная Корея по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что США должны оставаться "бдительными", в особенности в том, что касается угроз, которую северокорейские МБР могут представлять для американской территории. "Намерения потенциальных врагов могут изменить направления неожиданно и намного быстрее, чем мы сможем разработать и развернуть наши оборонительные возможности".

"Наши потенциальные противники могут резко и неожиданно изменить свои планы, действуют так быстро, что мы не успеем разработать и поставить на вооружение необходимые (при таком развитии событий - ИФ) новые оборонительные системы", - предупреждают авторы доклада.

В американском военном ведомстве также отметили, что "за последнее десятилетие КНДР инвестировала значительные ресурсы в свою ядерную и ракетную программы и провела широкомасштабные испытания".

В докладе говорится, что расширение возможностей КНДР в ракетной сфере представляет угрозу не только для США, но и для союзников Вашингтона.

"В течение последних десяти лет Северная Корея активизировала свои усилия по развертыванию ракет, способных представлять угрозу размещенным в регионе американским силам, союзникам и партнерам", - отмечается в нем.

В докладе подчеркивается, что разработанные в КНДР ракеты позволяют Пхеньяну наносить удары "по американским территориями, в том числе острову Гуам, американским воинским контингентам, размещенным за рубежом, и по союзникам США в Тихом океане".