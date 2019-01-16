Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

Такое решение премьер приняла, чтобы сконцентрировать внимание на Brexit, заявили на Даунинг-стрит.

"Она не поедет в Давос. Она сфокусируется на вопросах, возникающих здесь", - заявила пресс-секретарь.

В ближайшие дни премьер-министр проведет встречи с европейскими лидерами, рассказала пресс-секретарь.

Ранее, 10 января от участия в Давосском форуме отказался президент США Дональд Трамп. Свой отказ президент объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.

В среду в британском парламенте прошло голосование о доверии правительству премьер-министра Т.Мэй, которое она выстояла. Решение о голосовании было принято после того, как палата общин со значительным перевесом отвергла предложенную Т.Мэй сделку по Brexit.

В понедельник Т.Мэй должна представить новый план действий по Brexit после неудачного голосования в парламенте.

Экономический форум в Давосе состоится 22-25 января 2019 года.