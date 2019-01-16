В феврале слуцкие кадеты отправятся в Россию на международный слет юных патриотов





Кадеты Минского областного кадетского училища 8 февраля отбывают в город Пермь Российской Федерации для участия в международном слете юных патриотов «Равнение на победу», который будет проходить с 10 по 19 февраля.

В программе соревнований имеются элементы по пожарной подготовке, к которой наши кадеты относятся с большой ответственностью и в прошлом году по данной дисциплине заняли почетное второе место. Для достижения высоких результатов необходимо много тренироваться. Даже морозные зимние дни не мешают бравым кадетам раз за разом практически повторять этапы боевого развертывания.

Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям предоставляет площадку, технику и оборудование для тренировок, а так же спасатели подсказывают как удобнее и быстрее выполнить тот либо иной этап развертывания. Пожелаем нашим кадетам удачи и новых побед.

Слуцкий РОЧС