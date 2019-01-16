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Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-другому– репортаж СТВ

17.01.2019 22:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-новому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помогают современные технологии: это и оперативная система мониторинга, и актуальные разработки по передаче онлайн-видео.

Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-другому– репортаж СТВ

Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-другому– репортаж СТВ

Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-другому– репортаж СТВ

Корреспондент Максим Слиж одним из первых увидел модернизированный центр, а также узнал, как готовятся сотрудники к 20-летию создания министерства и чего ждут в будущем.

Подробнее – в видеоинформации.
 
 
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Новости Беларуси. Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-новому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помогают современные...
 
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