Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-другому– репортаж СТВ

Новости Беларуси. Центр оперативного управления МЧС Минской области теперь работает по-новому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помогают современные технологии: это и оперативная система мониторинга, и актуальные разработки по передаче онлайн-видео.













Корреспондент Максим Слиж одним из первых увидел модернизированный центр, а также узнал, как готовятся сотрудники к 20-летию создания министерства и чего ждут в будущем.