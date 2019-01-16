ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»

17.01.2019 22:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Дакар», который проходит на территории Перу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На девятом этапе автомобильного марафона 2-е место занял экипаж Сергея Вязовича. Быстрее белоруса был только КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева.

Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»

Что же касается остальных грузовиков «МАЗ-СПОРТавто», то Алексей Вишневский финишировал седьмым с отстованием от победителя в один час. А опытный Александр Василевский стал восьмым.

В генеральной классификации Серей Вязович занимает 6-е место, Александр Василевский – на 8-й позиции, а Алексей Вишневский – на 11-й.

Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Дакар», который проходит на территории Перу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На девятом этапе автомобильного марафона...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика