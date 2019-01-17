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ВВП Беларусь за год вырос на 3%

17.01.2019 21:27 — Разное | БДГ  
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ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года. Этот рост не дотянул до официального прогноза: планировалось, что вырастет ВВП на 3,5%.

Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%, передает БелТА.

В 2017 году рост ВВП составил на 2,4% (до 105,2 млрд рублей).

В 2019 году, в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Беларуси, рост валового продукта запланирован на 4%. Этот оптимизм не разделяют международные организации. Например, МВФ ожидает рост ВВП Беларуси в 2019 году только на 2,4%.

Однако, нужно отметить, что властям удалось удержать запланированный низкий уровень инфляции. По информации Национального банка Беларуси, инфляция в стране в декабре минувшего года составила 0,8%, с декабря 2017 по декабрь 2018 года цены выросли на 5,6%.

 
 
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ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.
 
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