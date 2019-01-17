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На выходных в Беларуси похолодает

17.01.2019 19:44 — Разное | БДГ  
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Гололед, дождь, мокрый снег, снег и похолодание к выходным ожидается в ближайшие дни в Беларуси.

Завтра, 18 января, погоду в стране будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Будет облачно, днем во многих районах пройдут мокрый снег и дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед.

Температура ожидается -3..+3°С, холодать начнет после обеда: по северо-западу будет до -4..-6°С, сообщает Белгидромет.

На выходных, 19-20 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. Местами будет гололед. Ночью похолодает до -3..-12°С, днем будет 0..-6°С.

 
 
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Гололед, дождь, мокрый снег, снег и похолодание к выходным ожидается в ближайшие дни в Беларуси.
 
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