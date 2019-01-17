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Россия обвинила Беларусь в потерях сотен миллионов долларов
Россия снова обвинила власти Беларуси в поставках санкционной продукции и многомиллионных потерях из-за этого. Версию озвучил посол в Минске Михаил Бабич.
«Россия продолжает терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь, от так называемого лжетранзита, контрабандных поставок, от манипуляций с занижением НДС», — заявил сегодня дипломат в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Бабич также пожаловался, что с лазейками ничего сделать пока не удается. По его словам, следующий этап: законодательное воздействие, акцизные и таможенные изменений и наказания нарушителей. Рассчитывают россияне в этом и на поддержку белорусской стороны.
С 2019 года вся продукция, поступающая на территорию России через Беларусь, будет отслеживаться в системе контроля за оборотом продуктов под названием «Меркурий». В результате в РФ обещают, что таможенники обеих стран будут видеть всю цепочку происхождения товара,
Напомним, что Россия регулярно обвиняет Беларусь в поставках санционной продукции. Так, в марте 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что за два года сотрудники ведомства
В августе 2017 года было опубликовано "журналистское расследование" РБК, где было сказано, что поставки санкционного продовольствия из Беларуси
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Россия снова обвинила власти Беларуси в поставках санкционной продукции и многомиллионных потерях из-за этого. Версию озвучил посол в Минске Михаил Бабич.
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