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Россия обвинила Беларусь в потерях сотен миллионов долларов

17.01.2019 17:51 — Разное | БДГ  
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Россия снова обвинила власти Беларуси в поставках санкционной продукции и многомиллионных потерях из-за этого. Версию озвучил посол в Минске Михаил Бабич.

«Россия продолжает терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь, от так называемого лжетранзита, контрабандных поставок, от манипуляций с занижением НДС», — заявил сегодня дипломат в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Бабич также пожаловался, что с лазейками ничего сделать пока не удается. По его словам, следующий этап: законодательное воздействие, акцизные и таможенные изменений и наказания нарушителей. Рассчитывают россияне в этом и на поддержку белорусской стороны.

С 2019 года вся продукция, поступающая на территорию России через Беларусь, будет отслеживаться в системе контроля за оборотом продуктов под названием «Меркурий». В результате в РФ обещают, что таможенники обеих стран будут видеть всю цепочку происхождения товара, пишет «Интерфакс».

Напомним, что Россия регулярно обвиняет Беларусь в поставках санционной продукции. Так, в марте 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что за два года сотрудники ведомства направили 71 письмо коллегам из Беларуси по поводу продуктов, кроме того, белорусское молоко идет не туда, куда обещали. Спрос на фальсифицированную и санкционную молочную продукцию в России Данкверт объяснял тем, что внутренний рынок страны «большой и разбалансированный».

В августе 2017 года было опубликовано "журналистское расследование" РБК, где было сказано, что поставки санкционного продовольствия из Беларуси осуществляли 29 российских компаний с белорусскими учредителями. Однако дальше этой истории дело не пошло.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия снова обвинила власти Беларуси в поставках санкционной продукции и многомиллионных потерях из-за этого. Версию озвучил посол в Минске Михаил Бабич.
 
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